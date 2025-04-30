Лукашенко обратился к генсеку ООН Гутерришу, пригласив его в Беларусь

Глава государства в поздравлении выразил убеждение в том, что многие достижения ООН в нынешних сложных условиях стали возможны благодаря умению Гутерриша организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя единомышленников, небезразличных людей. Президент Беларуси добавил, что отличительной чертой Секретариата ООН под руководством Гутерриша является непрерывный поиск оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности.