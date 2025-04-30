Лукашенко обратился к генсеку ООН Гутерришу, пригласив его в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 апреля, в среду, обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, поздравил его с днем рождения и пригласил посетить Беларусь. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении выразил убеждение в том, что многие достижения ООН в нынешних сложных условиях стали возможны благодаря умению Гутерриша организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя единомышленников, небезразличных людей. Президент Беларуси добавил, что отличительной чертой Секретариата ООН под руководством Гутерриша является непрерывный поиск оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности.
Лукашенко заявил, что Беларусь высоко ценит личный вклад генерального секретаря ООН в указанную работу, а также подтверждает готовность развивать международное сотрудничество с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела каждого государства.
Президент Беларуси акцентировал внимание, что Минск будет последовательно поддерживать усилия и инициативы Гутерриша, которые направлены на урегулирование и предупреждение конфликтов, углубление взаимодействия между странами — членами ООН в деле преодоления глобальных вызовов и угроз.
— Буду рад приветствовать Вас на гостеприимной белорусской земле, — подчеркнул Александр Лукашенко.
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