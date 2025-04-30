Сергей Кузнецов: эстафету Бессмертного полка из Хабаровска передадим всей России

Акция «Бессмертный полк» в Хабаровском крае после долгого перерыва пройдёт в традиционном формате. Об этом сообщили во время пресс-конференции вице-губернатор региона Сергей Кузнецов и руководитель штаба отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов. Они также рассказали об особенностях проведения акции в этом году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Колонна Бессмертного полка пройдет по улицам Хабаровска и других населенных пунктов Хабаровского края 9 мая.
По завершении парада в Хабаровске колонна Бессмертного полка проследует за копией Знамени Победы по центральной улице города до Спасо-Преображенского собора. Завершится акция исполнением песни «День Победы» на площади перед собором.
Андрей Белоглазов рассказал и о других форматах проведения акции в этом году.
— С 1 по 11 мая акция будет проходить в формате «Автополк». Потомки Героев размещают фотографии родственников на автотранспорте и перемещаются по улицам городов и сел. Иногда организуют импровизированные автоколонны и следуют либо к Вечному огню, либо к памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной, — рассказал Андрей Белоглазов.
Акция пройдет также в формате «Стена памяти» — портреты ветеранов размещают на стенах в организациях или специально отведенных местах на улицах города. Бессмертный полк пройдет в онлайн формате, также можно будет разместить фотографии родственников в аватарах в соцсетях.
Андрей Белоглазов напомнил о необходимости размещения на снимке логотипа Бессмертного полка: звезды красноармейца с размещенным в центре изображением Георгия Победоносца, а также о том, что необходимую информацию о проведении акции можно получить только в официальных источниках: в региональном отделении по телефону 94−19−45 и на сайте www.polkrf.ru.
— Шагая в шеренгах Бессмертного полка, мы говорим о том, что мы едины, наша история незыблема, это наша Победа. Мы говорим: наши ветераны, ветераны Великой Отечественной войны — самые дорогие люди. Вместе с нами в Бессмертном полку пойдут и семьи участников специальной военной операции, и мы обязаны окружить всех вниманием, — подчеркнул Сергей Кузнецов.
Вице-губернатор отметил, что главной задачей для всех участников акции «Бессмертный полк» остается обеспечение безопасности. Будет создана карта с геометкой, с указанием точек сбора участников. Участники пройдут через рамки металлоискателей либо через контрольно-пропускные пункты, установленные полицией и правоохранительными органами. Потенциально опасные предметы будут изымать, как и бутылки с напитками.