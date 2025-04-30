Сергей Кузнецов: эстафету Бессмертного полка из Хабаровска передадим всей России

— Шагая в шеренгах Бессмертного полка, мы говорим о том, что мы едины, наша история незыблема, это наша Победа. Мы говорим: наши ветераны, ветераны Великой Отечественной войны — самые дорогие люди. Вместе с нами в Бессмертном полку пойдут и семьи участников специальной военной операции, и мы обязаны окружить всех вниманием, — подчеркнул Сергей Кузнецов.