Путин сказал про совместный проект РФ с Беларусью по производству беспилотников

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая состоялась 29 апреля в Волгограде, сказал про совместный проект РФ с Беларусью по производству беспилотников, пишет ТАСС.
Путин отметил, что две стороны договорились о расширении промышленной кооперации, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома.
— Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам, — заявил президент России.
Вместе с тем он добавил, что белорусская сторона смогла сохранить часть авиационной промышленности СССР. Говоря про направление сотрудничества, Владимир Путин назвал кооперацию по среднемагистральным самолетам.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как тесно должны выстраивать отношения Беларусь и Россия.
Кроме того, Лукашенко сказал о точном попадании Путина.
Тем временем мы собрали, как появилась в центре Минска многоэтажка с кирпичами легендарного дома Павлова, которые Лукашенко назвал одной из реликвий Беларуси: «Через семь лет после Победы привезли два камня из Сталинграда».