Токаев поздравил хирургов с первой успешной тройной пересадкой почек

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии имени Сызганова с первой успешной тройной перекрестной пересадкой почек, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Операцию, проведенную командой хирургов под руководством профессора Болатбека Баймаханова, выдающимся достижением казахстанской медицины.
Развитию здравоохранения государства уделяет особое внимание, отмечается в благодарственном письме президента.
«Проведенная вами уникальная операция убедительно свидетельствует об этом. Сегодня Казахстан входит в число шести стран мира, где проводятся столь сложные трансплантационные операции», — подчеркивается в письме.
Этот успех, считает Токаев, стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов.
«Выражаю вам искреннюю благодарность. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации», — отметил президент.
Уникальную сложнейшую операцию, продолжавшуюся более 12 часов, провели впервые в Казахстане на базе Национального научного центра хирургии имени Сызганова.