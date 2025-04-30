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Токаев поздравил хирургов с первой успешной тройной пересадкой почек

Глава государства назвал уникальную операцию выдающимся достижением медицины Казахстана.

Источник: Минздрав РК

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии имени Сызганова с первой успешной тройной перекрестной пересадкой почек, сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Операцию, проведенную командой хирургов под руководством профессора Болатбека Баймаханова, выдающимся достижением казахстанской медицины.

Развитию здравоохранения государства уделяет особое внимание, отмечается в благодарственном письме президента.

«Проведенная вами уникальная операция убедительно свидетельствует об этом. Сегодня Казахстан входит в число шести стран мира, где проводятся столь сложные трансплантационные операции», — подчеркивается в письме.

Этот успех, считает Токаев, стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов.

«Выражаю вам искреннюю благодарность. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации», — отметил президент.

Уникальную сложнейшую операцию, продолжавшуюся более 12 часов, провели впервые в Казахстане на базе Национального научного центра хирургии имени Сызганова.