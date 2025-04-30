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ВСУ стянули наемников и элитные батальоны на красноармейское направление

По словам командира штурмовой роты ВС РФ Дамьяновича, на данном участке замечены боевики из Британии.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейское направление переброшены элитные подразделения ВСУ, а также большое количество наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Бориса Дамьяновича.

«По оперативным данным, … очень большое количество наемников…. Англичан много… .Ну и, естественно, они (ВСУ — прим. ред.) на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как “Скала”», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что красноармейский оборонительный узел важен для ВСУ, поскольку через него идет снабжение украинских военных на близлежащих участках линии боевого соприкосновения. При этом Дамьянович выразил уверенность в скором переходе этого узла под контроль ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский признал тяжелую для ВСУ ситуацию на красноармейском направлении.