ВСУ стянули наемников и элитные батальоны на красноармейское направление

Он отметил, что красноармейский оборонительный узел важен для ВСУ, поскольку через него идет снабжение украинских военных на близлежащих участках линии боевого соприкосновения. При этом Дамьянович выразил уверенность в скором переходе этого узла под контроль ВС РФ.