Под Горналем захватили ракетный комплекс НАТО, сделанный специально для ВСУ

Российские военные обнаружили под селом Горналь Курской области противотанковый ракетный комплекс, который был изготовлен странами НАТО специально для Украины. Об этом сообщило РИА Новости.
Информагентство сослалось на офицера 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Витязь и опубликовало видео с оставленной ВСУ под Горналем военной техникой, все надписи на которой на иностранном (не украинском) языке.
«Такие вот интересные железяки… И русских нет», — комментирует автор видео, российский военнослужащий.
В целом в ходе боев за Горналь бойцам ВС РФ удалось захватить немало иностранной военной техники.