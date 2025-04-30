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Под Горналем захватили ракетный комплекс НАТО, сделанный специально для ВСУ

Бойцы ВС РФ обнаружили в районе курского села немало иностранной военной техники.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обнаружили под селом Горналь Курской области противотанковый ракетный комплекс, который был изготовлен странами НАТО специально для Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Информагентство сослалось на офицера 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Витязь и опубликовало видео с оставленной ВСУ под Горналем военной техникой, все надписи на которой на иностранном (не украинском) языке.

«Такие вот интересные железяки… И русских нет», — комментирует автор видео, российский военнослужащий.

В целом в ходе боев за Горналь бойцам ВС РФ удалось захватить немало иностранной военной техники.