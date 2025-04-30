Под Горналем захватили ракетный комплекс НАТО, сделанный специально для ВСУ

Информагентство сослалось на офицера 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Витязь и опубликовало видео с оставленной ВСУ под Горналем военной техникой, все надписи на которой на иностранном (не украинском) языке.