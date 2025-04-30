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Уиткофф после встречи с Путиным назвал Кремль впечатляющим местом

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки поделился своими впечатлениями от визита в Кремль.

Источник: Аргументы и факты

Стивен Уиткофф, специальный посланник президента Соединённых Штатов Америки, поделился своими впечатлениями от визита в Кремль. Он назвал это место «впечатляющим» и признался, что испытал благоговение перед встречей с Владимиром Путиным.

«Я прибыл в Кремль. Это место произвело на меня сильное впечатление. Я был немного взволнован, ведь я здесь от имени правительства США, и моя цель — достичь мирного соглашения. Я был поражён значимостью происходящего», — сказал Уиткофф в эфире радиостанции WABC.

По словам американского посланника, российский лидер видит в этом возможность для России переосмыслить свои отношения с США после десятилетий напряжённости.

Встреча президента России Владимира Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 25 апреля. Также в ней приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.