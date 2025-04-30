Уиткофф после встречи с Путиным назвал Кремль впечатляющим местом

«Я прибыл в Кремль. Это место произвело на меня сильное впечатление. Я был немного взволнован, ведь я здесь от имени правительства США, и моя цель — достичь мирного соглашения. Я был поражён значимостью происходящего», — сказал Уиткофф в эфире радиостанции WABC.