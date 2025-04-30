Трамп заявил, что некоторые из решений Маска будут пересмотрены

«Были некоторые вещи, о которых я услышал, и я вернул их обратно, как вы знаете. Есть вещи, которые я сейчас рассматриваю, чтобы вернуть обратно», — сказал он.
При этом американский лидер дал высокую оценку работе департамента, которому удалось вскрыть множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах. Теперь с подобными инцидентами, по словам Трампа, «покончено». Новая администрация уже сохранила таким образом свыше $150 млрд. И сумма будет лишь увеличиваться, отметил республиканец.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает присутствие Илона Маска в Белом доме необязательным. По словам республиканца, бизнесмен проделал «фантастическую работу», но его присутствие не так уже важно. При этом американский лидер заявил, что Маск ему нравится.