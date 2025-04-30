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Генконсульство Беларуси открылось во Владивостоке

Дипучреждение появилось вместо завершившего свою работу отделения посольства республики в этом российском городе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Генеральное консульство Беларуси открылось во Владивостоке, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края.

Дипломатическое учреждение заработало с 30 апреля вместо завершившего свою работу отделения посольства. Генеральным консулом назначен Игорь Сокол, его кандидатуру согласовал в марте текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко.

Генконсульство будет работать по тому же адресу, что и посольство: Владивосток, улица Верхнепортовая, 46, офис 502. Телефон дипучреждения: +7 (423) 226−20−17.

В сообщении указывается, что консульский округ включает Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.

Расширение дипмиссии Беларуси в Приморье до генконсульства активно обсуждалось последние годы на самом высоком уровне. Это связано с увеличением товарооборота между республикой и российским субъектом. Как заявлял в июле 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за шесть лет объем взаимной торговли вырос в 15 раз.

В России есть несколько белорусских консульств и посольских отделений, они находятся в Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани, Смоленске, Уфе и других городах. Посольство республики работает в Москве.