Генконсульство Беларуси открылось во Владивостоке

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Генеральное консульство Беларуси открылось во Владивостоке, сообщает министерство международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
Дипломатическое учреждение заработало с 30 апреля вместо завершившего свою работу отделения посольства. Генеральным консулом назначен Игорь Сокол, его кандидатуру согласовал в марте текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко.
Генконсульство будет работать по тому же адресу, что и посольство: Владивосток, улица Верхнепортовая, 46, офис 502. Телефон дипучреждения:
В сообщении указывается, что консульский округ включает Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.
Расширение дипмиссии Беларуси в Приморье до генконсульства активно обсуждалось последние годы на самом высоком уровне. Это связано с увеличением товарооборота между республикой и российским субъектом. Как заявлял в июле 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за шесть лет объем взаимной торговли вырос в 15 раз.
В России есть несколько белорусских консульств и посольских отделений, они находятся в Екатеринбурге, Калининграде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Казани, Смоленске, Уфе и других городах. Посольство республики работает в Москве.