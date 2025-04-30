Генконсульство Беларуси открылось во Владивостоке

Расширение дипмиссии Беларуси в Приморье до генконсульства активно обсуждалось последние годы на самом высоком уровне. Это связано с увеличением товарооборота между республикой и российским субъектом. Как заявлял в июле 2024 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко, за шесть лет объем взаимной торговли вырос в 15 раз.