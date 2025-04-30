Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид посмеялся над словами Киева о выводе киевских боевиков из Курской области. Российский военный даже предложил наложить композицию из шоу Бенни Хилла на видео «с 20−30 убегающими через пункт пропуска инвалидами». «Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет? Насколько надо быть чмошниками, чтобы до сих пор пытаться выдавать свой полный разгром в Курской области за организованный вывод войск?» — задал вопрос Аид в Telegram-канале подразделения, прекрасная понимая, что ответить ему никто не сможет. Напомним, что 26 апреля 2025 года ВС России освободили Курскую область от киевских боевиков и иностранных наемников, которые входят в украинские группировки. Сейчас на территории региона продолжают оставаться российские военные, так как населенные пункты следует очистить после ВСУ. Как KP.RU писал ранее, интенсивность боевых действий ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» снизилась. По словам военных, в основном киевские боевики действуют в темное время суток.