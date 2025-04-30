Токаев изменил указ Назарбаева 2007 года о мерах по модернизации экономики

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 13 апреля 2007 года № 314 “О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан” следующие изменения: в положении о государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции: “2) проводит мониторинг предпринимаемых государственными органами и иными организациями мер по реализации решений, принятых Государственной комиссией”, — говорится в новом указе Токаева.
Таким образом, удалено упоминание про использование антикризисных средств. Сделан акцент исключительно на мониторинг реализации решений, принятых комиссией.
Пункт 11 он изложил в следующей редакции: «11. По решению председателя Государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы. Дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами Государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя Государственной комиссии о созыве внеочередного заседания. По поручению председателя Государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования. Рассмотрение членами Государственной комиссии проекта протокола, представленного на заочное голосование, осуществляется согласно пункту 18 настоящего положения».
Отныне введен механизм заочного голосования для рассмотрения внеплановых вопросов — ранее он не предусматривался.
Пункт 17 изложен в следующей редакции: «17. Решения государственной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом на основании произведенной стенограммы. При равенстве голосов членов Государственной комиссии голос председательствующего является решающим. Копии протокола Государственной комиссии направляются всем членам Государственной комиссии и заинтересованным государственным органам».
Этой поправкой уточнена целевая аудитория — исключено упоминание «лиц», указаны только органы и члены комиссии.
«Должностной состав государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему указу», — сказано в документе.
Теперь состав госкомиссии выглядит следующим образом:
— премьер-министр Республики Казахстан, председатель;
— председатель Национального Банка Республики Казахстан;
— председатель правления АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” (по согласованию);
— заместители премьер-министра Республики Казахстан по курируемым вопросам;
— заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Республики Казахстан;
— заместитель премьер-министра — министр национальной экономики;
— помощник президента Республики Казахстан по экономическим вопросам;
— министр транспорта Республики Казахстан;
— министр финансов Республики Казахстан;
— министр промышленности и строительства Республики Казахстан.
Таким образом, из состава комиссии Токаев исключил советника президента и ввел в состав заместителя премьер-министра — руководитель аппарата правительства, а также заместитель премьер-министра — министра нацэкономики.
Указ уже введен в действие.