Токаев изменил указ Назарбаева 2007 года о мерах по модернизации экономики

Пункт 11 он изложил в следующей редакции: «11. По решению председателя Государственной комиссии и предложениям рабочего органа могут созываться внеочередные заседания, на рассмотрение которых выносятся внеплановые вопросы. Дата проведения внеочередного заседания, представление материалов по вопросам, выносимым на него, и сроки подтверждения членами Государственной комиссии своего участия определяются в решении председателя Государственной комиссии о созыве внеочередного заседания. По поручению председателя Государственной комиссии допускаются вынесение и рассмотрение внеплановых вопросов путем инициирования заочного голосования. Рассмотрение членами Государственной комиссии проекта протокола, представленного на заочное голосование, осуществляется согласно пункту 18 настоящего положения».