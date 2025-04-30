«Ведомости»: Сергей Кириенко стал куратором отношений с Арменией

Кириенко начал заниматься темой Армении в АП.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и подконтрольные ему структуры начали отвечать за направление, связанное с Арменией. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральных органах власти и среди лиц, работающих с Кремлем.
«Перед Кириенко в Армении будет стоять задача использования мягкой силы для продвижения российских интересов», — передает слова источников издание. До недавнего времени этим направлением занимался заместитель главы администрации Дмитрий Козак. Теперь же задачи, связанные с Арменией, перешли во внутриполитический блок, которым руководит Кириенко.
По информации издания, основное внимание будет уделено информационной работе, а не электоральным процессам, поскольку парламентские выборы в Армении пройдут лишь в 2026 году. Источники указывают, что руководство Армении, по мнению Кремля, все больше ориентируется на Запад, что вызывает обеспокоенность с точки зрения российской внешней политики.
Над реализацией задач будут работать управление по внутренней политике: руководитель — Андрей Ярин, управление по мониторингу и анализу социальных процессов — Александр Харичев, а также управление по общественным проектам — Сергей Новиков. В ближайшее время основной акцент будет сделан на укреплении российского присутствия в Армении, несмотря на отсутствие активных пророссийских политиков в армянском политическом поле.