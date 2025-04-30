«Ведомости»: Сергей Кириенко стал куратором отношений с Арменией

По информации издания, основное внимание будет уделено информационной работе, а не электоральным процессам, поскольку парламентские выборы в Армении пройдут лишь в 2026 году. Источники указывают, что руководство Армении, по мнению Кремля, все больше ориентируется на Запад, что вызывает обеспокоенность с точки зрения российской внешней политики.