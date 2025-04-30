Санду назвала перспективы ЕС в случае принятия Украины и Молдавии

«Молдова и Украина должны вступить в Европейский союз не только потому, что мы принадлежим к европейской семье, но и потому, что Европа станет сильнее, безопаснее и сплоченнее, приняв тех, кто борется за ее ценности», — назвала такие перспективы президент.