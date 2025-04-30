Весенний призыв в Молдове: срочную военную службу пройдут около 1400 человек

КИШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. С апреля по июль 2025 года на военную службу в Национальную армию Молдовы будут призваны около 1400 молодых людей. Соответствующий проект был одобрен на заседании правительства.
Дополнительно 10 человек пройдут службу по сокращенной программе в рядах Национальной армии. В то же время в запас будут переведены молодые люди, которые были призваны на военную службу с апреля по июль 2024 года.
«Помимо законных обязательств, прохождение срочной военной службы является важным шагом в формировании молодых людей как ответственных граждан. Благодаря этому опыту они учатся дисциплине, командному духу и уважению к основополагающим ценностям», — заявил министр обороны Анатолие Носатый.
Призывную кампанию будет координировать Министерство обороны в сотрудничестве с органами местного самоуправления, Министерством образования и Минздравом.
Призыв будет организован поэтапно, согласно графику Минобороны. Все призывники обязаны пройти медицинское обследование в военно-медицинских комиссиях. Наибольшее количество призывников ожидается в Кишиневе (190 человек), а также в Унгенах, Кагуле, Хынчештах и Оргееве.
Согласно законодательству, призывную кампанию в Молдове проводят дважды в год с апреля по июль и с октября по январь.