В Пермь приедет помощник президента России Андрей Фурсенко

В Пермь 30 апреля с рабочим визитом посетит помощник президента России Андрей Фурсенко. Как сообщает газета «Звезда», его познакомят с кадровым обеспечением приоритетных направлений научно-технологического развития.
Пост помощника главы государства Андрей Фурсенко занял в 2012 году. До этого он восесь лет возглавлял министерство образования и науки РФ.
Андрей Фурсенко побывал в Перми полгода назад, напомнила газета «Звезда». В сентябре во время рабочего визита он посетил открытый после капитального ремонта политехнический колледж им. Славянова и новую краевую специализированную музыкальную школу.