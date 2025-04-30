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В Пермь приедет помощник президента России Андрей Фурсенко

Рабочий визит состоится 30 апреля.
Источник: Комсомольская правда

В Пермь 30 апреля с рабочим визитом посетит помощник президента России Андрей Фурсенко. Как сообщает газета «Звезда», его познакомят с кадровым обеспечением приоритетных направлений научно-технологического развития.

Пост помощника главы государства Андрей Фурсенко занял в 2012 году. До этого он восесь лет возглавлял министерство образования и науки РФ.

Андрей Фурсенко побывал в Перми полгода назад, напомнила газета «Звезда». В сентябре во время рабочего визита он посетил открытый после капитального ремонта политехнический колледж им. Славянова и новую краевую специализированную музыкальную школу.