Лукашенко ждет с визитом в Беларуси генсека ЦК Компартии Вьетнама

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, а также лидера этой страны Лыонг Кыонга с 50-летием освобождения Южного Вьетнама.
«Полстолетия назад вьетнамскими патриотами под руководством Коммунистической партии была достигнута судьбоносная цель по возвращению как географического, так и духовного народного единства, благодаря чему в ваше государство пришел долгожданный мир», — говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что белорусы также на своем историческом пути к суверенитету не раз переживали войны и разделы, поэтому чувства, которые вызывает этот праздник у вьетнамцев, им понятны.
Лукашенко подчеркнул, что с нетерпением ожидает То Лама в Минске. По его словам, данный визит позволит еще больше укрепить отношения двух стран. Как стало известно накануне, визит вьетнамского генсека в Беларусь ожидается в мае.
В послании президенту Вьетнама в свою очередь говорится, что развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем в различных отраслях всегда было и остается приоритетом для Минска.
«Беларусь как надежный друг готова углублять двустороннее сотрудничество и вместе с Вьетнамом идти по пути укрепления государственности и повышения благополучия граждан», — указывается в телеграмме.