Как изменится медпомощь в Казахстане, рассказала глава Минздрава

Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников или около 508 тысяч человек и их работодателей. В мировой практике ограничение по уровню дохода нигде не применяется. В результате перейдем от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на «плоскую» шкалу.