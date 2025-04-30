Как изменится медпомощь в Казахстане, рассказала глава Минздрава

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Мажилис в первом чтении рассматривает законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования».
В 2027 году Казахстан должен перейти на новую, преимущественно страховую модель финансирования медицины, заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Поправки должны подготовить правовое поле для этого, отметила она.
Как изменится оказание медпомощи в Казахстане
В стране введут единый пакет медицинской помощи. Это, убеждена Альназарова, позволит расширить госгарантии для ранней диагностики социально-значимых заболеваний и обеспечить простоту и понятность пакетов медпомощи.
А еще — исключить «перетоки» услуг из пакета в пакет, повысить финансовую устойчивость системы здравоохранения.
Если говорить про финустойчивость, то с 1 января 2026 года Минздрав предлагает повысить верхний предел базы для исчисления взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (с $1,7 тысячи до $8,3 тысячи).
Эти изменения коснутся не всех, а порядка 9% всех наемных работников или около 508 тысяч человек и их работодателей. В мировой практике ограничение по уровню дохода нигде не применяется. В результате перейдем от регрессивного обложения ставками взносами ОСМС на «плоскую» шкалу.
Еще в феврале 2024 года президент поручил повысить ответственность местных акиматов и платить за отдельные категории уязвимых слоев населения в систему медстрахования из местного бюджета, напомнила министр.
Среди них — официально зарегистрированные безработные и те, кто имеет кризисный уровень дохода.
«Благодаря этим мерам мы ожидаем что в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены свыше 1 миллиона человек, которые получат доступ к плановой медицинской помощи, что, в конечном итоге, повысит общее здоровье и благополучие нации — это главная задача данной инициативы», — подчеркнула Альназарова.
Кроме того, с 2027 года постепенно будут повышать ставки взносов государства на ОСМС из республиканского бюджета.
«Предложен частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона об ОСМС в 2015 году (ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против 2% сейчас)», — напомнила министр.
Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение ставок взносов государства с 2027 года по 2037 год на 3% (по 0,5% через каждые два года), то есть с 2% до 5%.