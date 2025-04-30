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Лукашенко и Путин четыре часа общались тет-а-тет в Волгограде

Переговоры Лукашенко и Путина длились четыре часа в Волгограде.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин четыре часа общались тет-а-тет в Волгограде 29 апреля. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет 4 часа ровно», — уточнили в сообщении.

Напомним, что президент Беларуси 29 апреля 2025 года принял участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

В телеграм-канале сообщили, что президенты Беларуси и России тепло попрощались после дня мероприятий в режиме нон-стоп.

Так, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как тесно должны выстраивать отношения Беларусь и Россия.

Кроме того, Лукашенко сказал о точном попадании Путина.

А еще мы собрали, как появилась в центре Минска многоэтажка с кирпичами легендарного дома Павлова, которые Лукашенко назвал одной из реликвий Беларуси: «Через семь лет после Победы привезли два камня из Сталинграда».