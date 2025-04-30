Губернатор Кубани поздравил пожарных с профессиональным праздником

Как отметил губернатор, в Краснодарском крае пожароопасный период действует большую часть года. От спасателей требуется серьезная профессиональная подготовка, точность и слаженность действий. Пожарные спасают из огня людей, тушат возгорания в домах и квартирах, в лесах и на сельхозугодиях, на производствах и коммунальных объектах.