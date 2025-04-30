Губернатор Кубани поздравил пожарных с профессиональным праздником. Глава региона обратился к спасателям в своем telegram-канале.
В настоящее время в крае трудятся специалисты 11 лесопожарных станций, 22 отрядов службы «Кубань-СПАС». Противопожарную защиту обеспечивают 43 пожарных частей краевой противопожарной службы, включая 25 подразделений по газодымозащите.
Как отметил губернатор, в Краснодарском крае пожароопасный период действует большую часть года. От спасателей требуется серьезная профессиональная подготовка, точность и слаженность действий. Пожарные спасают из огня людей, тушат возгорания в домах и квартирах, в лесах и на сельхозугодиях, на производствах и коммунальных объектах.
«Большое вам спасибо за постоянную готовность среагировать на тревожный сигнал, компетентность и упорство в борьбе с огненной стихией, значимый вклад в обеспечение благополучной жизни в каждом уголке региона», — поблагодарил Вениамин Кондратьев.