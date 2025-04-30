На Дону переформатируют экспертный совет по импортозамещению

Ростовской области проводится реорганизация экспертного совета по импортозамещению. Пресс-служба областного Минэкономразвития сообщила, что решение закреплено распоряжением врио губернатора от 15 апреля.
Действующий состав совета прекратил свою работу, и сейчас формируется новый, к которому перейдут его полномочия. Ранее совет, в который входили представители власти, бизнеса, науки и других организаций, возглавлял лично глава региона. Однако, в связи с изменениями в структуре правительства, потребовалось пересмотреть принципы работы совета. Теперь его возглавит первый заместитель губернатора Алексей Господарев, координирующий деятельность участников.
Изменения коснутся и формата работы. Вместо прежних двух заседаний в год, обновленный совет будет собираться раз в год. Это сделано для повышения эффективности обсуждений и концентрации на стратегических решениях, требующих тщательной подготовки.
В министерстве подчеркнули, что реорганизация направлена на адаптацию работы совета к текущим экономическим условиям, включая международные ограничения, проблемы с логистикой и необходимость развития внутреннего производства в ключевых отраслях. Новая структура позволит сосредоточиться на поддержке предприятий, локализации технологий и стимулировании перехода на отечественные аналоги.
Дата первого заседания обновленного состава пока не определена.