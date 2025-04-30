На Дону переформатируют экспертный совет по импортозамещению

Действующий состав совета прекратил свою работу, и сейчас формируется новый, к которому перейдут его полномочия. Ранее совет, в который входили представители власти, бизнеса, науки и других организаций, возглавлял лично глава региона. Однако, в связи с изменениями в структуре правительства, потребовалось пересмотреть принципы работы совета. Теперь его возглавит первый заместитель губернатора Алексей Господарев, координирующий деятельность участников.