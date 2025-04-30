С плохими дорогами Копейска разберется губернатор Текслер

Общественники давно и пристально следят за дорожной обстановкой в Копейске, и ситуация не улучшается. Алексей Текслер уточнил, что в ответ на обращение будут приняты необходимые меры реагирования. Решением займутся Миндор Челябинской области и администрация Копейска.