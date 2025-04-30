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С плохими дорогами Копейска разберется губернатор Текслер

Обращение к главе Челябинской области направили представители «Народного фронта» региона.

Источник: РИА "Новости"

Общественники давно и пристально следят за дорожной обстановкой в Копейске, и ситуация не улучшается. Алексей Текслер уточнил, что в ответ на обращение будут приняты необходимые меры реагирования. Решением займутся Миндор Челябинской области и администрация Копейска.

«Нужно выявлять такие проблемы своевременно и на уровне муниципалитета, давать жителям обратную связь с конкретными сроками ремонтных работ», — подчеркнул губернатор в социальных сетях.

Проблемными являются как минимум две местные дороги. Первая на улице Капитальная. С приходом весны её регулярно размывает. Жителям приходится самостоятельно заказывать грузовик горелика и укладывать полуторакилометровый участок дороги. Обращения в различные инстанции, как отмечает «Народный фронт», никакого результата не принесли.

Похожая ситуация на улице Суворова. Местные жители вынуждены разбирать старые постройки, чтобы кирпичами заделать ямы.