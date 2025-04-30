Планирует ли глава Минобороны Казахстана выступить с заявлением по резонансным вопросам

«В некоторых чат-ботах СМИ распространяется информация о том, что якобы министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков сегодня ближе к полуночи намерен выступить с официальным заявлением по общественно резонансным вопросам. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан и представителей СМИ не реагировать на подобные домыслы, распространяемые в интернет-пространстве, и доверять исключительно официальным источникам информации», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.