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Планирует ли глава Минобороны Казахстана выступить с заявлением по резонансным вопросам

В Министерстве обороны опровергли информацию о том, что глава ведомства Руслан Жаксылыков собирается выступить с официальным заявлением, сообщает Stopfake.kz.

Источник: Минобороны РК

По данным издания, в чат-ботах ряда казахстанских СМИ появилась информация, что ближе к полуночи министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков выступит с официальным заявлением по резонансным вопросам. Сообщение прокомментировала пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

«В некоторых чат-ботах СМИ распространяется информация о том, что якобы министр обороны Республики Казахстан Руслан Жаксылыков сегодня ближе к полуночи намерен выступить с официальным заявлением по общественно резонансным вопросам. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Призываем граждан и представителей СМИ не реагировать на подобные домыслы, распространяемые в интернет-пространстве, и доверять исключительно официальным источникам информации», — говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства обороны РК.