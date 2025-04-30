СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.