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СМИ раскрыли, о чем Зеленский упрашивал Трампа в Ватикане

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский в Ватикане упрашивал президента США Дональда Трампа не покидать процесс по урегулированию конфликта на Украине, сообщает журнал Economist со ссылкой на украинские источники.

Источник: AP 2024

Трамп в понедельник заявил, что Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.

«Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое сообщение: Украина готова к прекращению огня без предварительных условий, а Россия — нет, а Трампу не следует отказываться от процесса по мирному урегулированию, которого может добиться только он», — говорится в сообщении журнала.

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, говорилось в сообщении Кремля в понедельник. Во вторник Песков подчеркнул, что реакции от киевского режима на предложение президента РФ о перемирии все еще нет. Зеленский впоследствии сказал, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней.