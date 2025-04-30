Поздравление Игоря Кобзева с Днем весны и труда

Мы продолжаем дело наших отцов, стремимся сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее, храним добрые традиции, воспитываем в любви и уважении к труду нашу молодую смену. Уверен, надо создать такие условия, чтобы талант, знания и энергия молодых были востребованы. Желаю всем жителям Приангарья первомайского настроения, успехов в делах и начинаниях во благо динамичного развития страны и региона!