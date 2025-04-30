Поздравление Игоря Кобзева с Днем весны и труда

Первомайские праздничные дни давно стали знаком глубокого уважения к настоящим труженикам. Они отмечены особым чувством причастности каждого к общему делу укрепления России. Мощный социально-экономический потенциал Приангарья упорным трудом создавали многие поколения жителей области. Их профессиональные навыки, самоотверженность и настойчивость, умение добиваться поставленной цели становились щитом и фундаментом развития общества. Недаром столица Иркутской области с гордостью несёт звание «Город трудовой доблести».
Мы продолжаем дело наших отцов, стремимся сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее, храним добрые традиции, воспитываем в любви и уважении к труду нашу молодую смену. Уверен, надо создать такие условия, чтобы талант, знания и энергия молодых были востребованы. Желаю всем жителям Приангарья первомайского настроения, успехов в делах и начинаниях во благо динамичного развития страны и региона!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.