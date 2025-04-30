Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана

«Отмечено, что в настоящее время в Ростовской области наблюдается нехватка медицинских работников, в частности медбратьев и медсестер, в связи с чем предложено рассмотреть возможность привлечения указанных специалистов со знанием русского языка из Узбекистана», — говорится в сообщении.