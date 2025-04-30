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Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана

Стороны обсудили взаимодействие в сфере организованной трудовой миграции.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Ростовская область планирует привлечь медработников из Узбекистана со знанием русского языка, сообщает ИА «Дунё».

Перспективы взаимодействия в сфере организованной трудовой миграции обсудили генеральный консул РУз Бурхан Аликулов и первый заместитель губернатора российского региона Алексей Господарев.

«Отмечено, что в настоящее время в Ростовской области наблюдается нехватка медицинских работников, в частности медбратьев и медсестер, в связи с чем предложено рассмотреть возможность привлечения указанных специалистов со знанием русского языка из Узбекистана», — говорится в сообщении.

Речь шла о прямых контактах между регионами, в частности, Джизакской областью Узбекистана и Ростовской РФ, расширении географии сотрудничества, организации регулярных бизнес-встреч и форумов с участием заинтересованных предпринимателей двух стран.

Российской стороне рассказали о туристическом потенциале областей республики, возможностях для развития взаимодействия в этой сфере.

Стороны договорились продолжить диалог в целях реализации совместных проектов.