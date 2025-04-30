Дело о закрытии линии таежного трамвая передано в суд. Обвиняемая — экс-мэр Усть-Илимска Анна Щёкина

Поводом для уголовного преследования чиновницы стало закрытие в 2022 году знаменитой таёжной трамвайной линии, которая с 1988 года связывала жилой район с промплощадкой Усть-Илимского ЛПК.
Следствие считает, что решение Щёкиной привело к нарушению прав жителей и причинению крупного ущерба.
По версии обвинения, экс-мэр проигнорировала последствия остановки трамвайного сообщения, что подпадает под часть 1 статьи 293 УК РФ. Щёкиной грозит штраф до 120 тысяч рублей или арест до трёх месяцев. Судебные заседания неоднократно откладывались из-за неявки свидетелей, следующее назначено на 11 мая.
Напомним, что закрытие 15-километровой линии, большая часть которой проходила через таёжный массив, вызвало волну протестов. Жители направляли обращения в СК, Госдуму и правительство РФ, а также собирали подписи за восстановление движения. Но администрация Усть-Илимска проявила твёрдость, дважды отклонив предложение компании «Илим» (которой принадлежал «таёжный трамвай») принять маршрут на баланс города на безвозмездной основе.
После остановки движения СК провёл проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело. Решение суда станет итогом многолетнего конфликта между властями и жителями, лишившимися транспортного маршрута.