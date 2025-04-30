Дело о закрытии линии таежного трамвая передано в суд. Обвиняемая — экс-мэр Усть-Илимска Анна Щёкина

Напомним, что закрытие 15-километровой линии, большая часть которой проходила через таёжный массив, вызвало волну протестов. Жители направляли обращения в СК, Госдуму и правительство РФ, а также собирали подписи за восстановление движения. Но администрация Усть-Илимска проявила твёрдость, дважды отклонив предложение компании «Илим» (которой принадлежал «таёжный трамвай») принять маршрут на баланс города на безвозмездной основе.