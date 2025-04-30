В башкирском Салавате назначили нового мэра.

В городе Салавате главой администрации стал Марат Загидуллин. Такое решение сегодня, 30 апреля, на одиннадцатом заседании приняли депутаты горсовета, сообщает пресс-служба мэрии.
С назначением Марата Загидуллина поздравил и. о. руководителя администрации Главы Башкирии Азат Бадранов, который присутствовал на заседании. Он пожелал успешной работы, отметив уверенность в том, что «город Салават продолжит укреплять свои позиции, как один из ведущих муниципалитетов нашей республики».
Как удалось выяснить «Башинформу», Марат Гайнуллович Загидуллин родился 13 августа 1972 года. До назначения занимал должность директора ГБПОУ «Стерлитамакский политехнический колледж». Имеет педагогическое и экономическое высшее образование. За свои достижения в образовательной сфере имеет ряд наград: знаки «Отличник образования Республики Башкортостан» и «За социальное партнерство» президиума Центрального комитета профсоюза работников народного образования РФ.
Напомним, в конце марта стало известно, что предыдущий мэр города Альберт Муталов покидает свой пост, так как «принял решение двигаться дальше». Он руководил администрацией с ноября 2024 года, то есть чуть больше четырёх месяцев.