В башкирском Салавате назначили нового мэра.

С назначением Марата Загидуллина поздравил и. о. руководителя администрации Главы Башкирии Азат Бадранов, который присутствовал на заседании. Он пожелал успешной работы, отметив уверенность в том, что «город Салават продолжит укреплять свои позиции, как один из ведущих муниципалитетов нашей республики».