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В Узбекистане запрещают электронные сигареты: Сенат одобрил закон

Vaib.uz (Узбекистан. 30 апреля). Сенаторы одобрили закон, полностью запрещающий на территории Узбекистана оборот электронных сигарет, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина.

Решение принято на фоне тревожной статистики: в последние годы в стране резко выросли случаи незаконного ввоза и распространения новых форм табачной и никотиносодержащей продукции, особенно среди молодежи и даже несовершеннолетних.

Новый закон вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. Отныне в Узбекистане будет устанавливаться ответственность за производство, хранение, покупку, перевозку, сбыт, ввоз и вывоз таких товаров.

Важно, что документ не только усиливает наказания, но и даёт шанс избежать ответственности тем, кто добровольно обратится в органы власти и сдаст запрещённую продукцию.

Сенаторы подчеркнули, что закон направлен не только против нарушителей, но и служит задачам защиты здоровья населения, предупреждения табачной зависимости среди молодежи, охраны окружающей среды и даже сохранения генофонда нации.

Теперь закон ждёт подписи президента, после чего вступит в силу.