В Узбекистане запрещают электронные сигареты: Сенат одобрил закон

Решение принято на фоне тревожной статистики: в последние годы в стране резко выросли случаи незаконного ввоза и распространения новых форм табачной и никотиносодержащей продукции, особенно среди молодежи и даже несовершеннолетних.
Новый закон вносит изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности. Отныне в Узбекистане будет устанавливаться ответственность за производство, хранение, покупку, перевозку, сбыт, ввоз и вывоз таких товаров.
Важно, что документ не только усиливает наказания, но и даёт шанс избежать ответственности тем, кто добровольно обратится в органы власти и сдаст запрещённую продукцию.
Сенаторы подчеркнули, что закон направлен не только против нарушителей, но и служит задачам защиты здоровья населения, предупреждения табачной зависимости среди молодежи, охраны окружающей среды и даже сохранения генофонда нации.
Теперь закон ждёт подписи президента, после чего вступит в силу.