Радий Хабиров рассказал о возможностях для развития детей.

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал одной из важнейших задач развитие талантов детей. По словам руководителя региона, в руках ребят находится будущее республики и страны, поэтому для них необходимо создавать все условия.
«Считаю, что за последние годы нам удалось сформировать для этого хорошую инфраструктуру. Ключевую роль здесь играет наш региональный образовательный центр “Аврора”, который функционирует по модели федерального “Сириуса”. Центр работает с 2019 года, за это время обучение в нем прошли 47 тысяч ребят. Всего же в проектах “Авроры” за пять лет приняли участие почти 620 тысяч человек», — написал Хабиров в своих соцсетях.
Как он отметил, со школьниками в «Авроре» занимаются лучшие наставники, дети проводят научные исследования, пробуют себя в искусстве и спорте.
«Здесь организуют профильные смены по БПЛА, химии, истории, географии, астрономии, физике, изобразительному искусству, музыке, борьбе корэш. Также ребята готовятся к всевозможным олимпиадам. Занятия проходят в Уфе в здании на улице Мира, 14 и на площадке Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. Такая подготовка даёт отличные результаты: среди воспитанников центра — 200 победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, в том числе 52 — по итогам 2024 года», — подчеркнул Глава РБ.