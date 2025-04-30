Радий Хабиров рассказал о возможностях для развития детей.

«Считаю, что за последние годы нам удалось сформировать для этого хорошую инфраструктуру. Ключевую роль здесь играет наш региональный образовательный центр “Аврора”, который функционирует по модели федерального “Сириуса”. Центр работает с 2019 года, за это время обучение в нем прошли 47 тысяч ребят. Всего же в проектах “Авроры” за пять лет приняли участие почти 620 тысяч человек», — написал Хабиров в своих соцсетях.