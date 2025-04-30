Трамп: Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине

Владимир Путин не хочет останавливать огонь по линии фронта, так как планирует полностью взять под контроль четыре бывших региона Украины, утверждает Bloomberg. При этом Дональд Трамп уверен, что президент РФ не собирается захватывать всю Украину и готов прекратить боевые действия. Однако он не исключил, что Путин может немного морочить ему голову. The Atlantic пишет, что США не добились никаких уступок от РФ, поэтому главе Белого дома приходится их выдумывать .