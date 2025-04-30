Мишустин дал старт строительству моста между Приморьем и КНДР через реку Туманную

Об этом сообщили в правительстве РФ.
Как уточнили в кабмине, завершение работ запланировано на лето 2026 года.
«Мост будет готов через полтора года — к лету 2026-го», — отмечается в сообщении.
Общая протяженность перехода составит около 850 метров, из которых 300 метров возьмет на себя российская сторона. Кроме того, в рамках проекта в России построят 2,4 километра подъездных путей.
По словам представителей властей, реализация проекта позволит значительно упростить транспортное сообщение между двумя странами, укрепить логистическую инфраструктуру и обеспечить новые возможности для взаимной торговли.