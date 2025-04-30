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Мишустин дал старт строительству моста между Приморьем и КНДР через реку Туманную

Премьер-министр России Михаил Мишустин в режиме видеосвязи дал официальный старт строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае, который станет наземным соединением между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в правительстве РФ.

Как уточнили в кабмине, завершение работ запланировано на лето 2026 года.

«Мост будет готов через полтора года — к лету 2026-го», — отмечается в сообщении.

Общая протяженность перехода составит около 850 метров, из которых 300 метров возьмет на себя российская сторона. Кроме того, в рамках проекта в России построят 2,4 километра подъездных путей.

По словам представителей властей, реализация проекта позволит значительно упростить транспортное сообщение между двумя странами, укрепить логистическую инфраструктуру и обеспечить новые возможности для взаимной торговли.