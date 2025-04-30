Путин: итоги Второй мировой войны фальсифицируют в угоду политическим интересам

Путин также добавил, что в этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, праздник, который объединяет миллионы людей на планете. «Он дорог всем, кто хранит священную память о бессмертном подвиге поколения победителей, об истинных, подлинных героях, сокрушивших нацизм, защитивших свое Отечество и спасших народы Европы от порабощения», — сказал он.