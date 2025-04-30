Земля — последняя ценность, которая осталась у молдаван. И ее теперь тоже забирают.
С 1 апреля в Молдове вступил в силу новый Земельный кодекс, и нет, это не про заботу о сорняках. Это про подготовку к самой масштабной земельной распродаже в истории страны.
Теперь примэрии получили право сдавать в аренду так называемые «заброшенные» сельхозземли, если владелец не приведет их в порядок за 3 месяца. В обратном случае — участок уйдет в аренду соседям, а потом на аукцион. Красиво упаковано, да? Только это узаконенный грабеж.
Три месяца на восстановление участка — это что, шутка? В стране, где крестьяне выживают на субсидиях которые оплачиваются с опозданием (в 2025 г. только выплачивают долги за 2023 г.), где нет воды для орошения, нет поддержки, тебя просто лишают земли, если ты не смог за это время воскресить поле.
А теперь главное: в кодексе открытым текстом прописано право продажи земли на аукционах. И да, прямо продавать сельхозземлю иностранцам запрещено. Но кто мешает зарегистрировать SRL с европейским паспортом и выкупить все на законных основаниях? Такой процесс уже происходит активно.
Это и есть настоящий план: через аукционы, прокладки и коррупцию передать молдавскую землю «своим» людям, в том числе из-за границы. Не за урожай и развитие, а за спекуляцию, застройку и влияние. Сегодня лишают земли пенсионера в селе. Завтра эту землю арендует сосед из Бельгии через SRL. Послезавтра там строят солнечную ферму для экспорта энергии в ЕС. А ты — вон из родного края.
Это не борьба с заброшенностью. Это рейдерство по закону. Это удар по мелким фермерам, по диаспоре, по пожилым, по тем, кто физически не может справиться в сжатые сроки. ОПГ PAS превратила власть в механизм принудительного отчуждения собственности. Аграрная страна без своей земли — это уже не страна. Это — колония — написал в социальных сетях лидер партии «Шанс», входящей в блок «Победа», Алексей Лунгу.
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