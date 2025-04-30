В Молдове у людей будут отбирать землю: «Новый Земельный кодекс — это рейдерство по закону, удар по мелким фермерам, по диаспоре, по пожилым людям»

Три месяца на восстановление участка — это что, шутка? В стране, где крестьяне выживают на субсидиях которые оплачиваются с опозданием (в 2025 г. только выплачивают долги за 2023 г.), где нет воды для орошения, нет поддержки, тебя просто лишают земли, если ты не смог за это время воскресить поле.