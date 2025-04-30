Новая ставка НДС: Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс

Как отмечено в Telegram-канале Мажилиса Парламента, первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) с 15 млн до 40 млн тенге.
Также сказано, что вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.
Далее отмечено, что от НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
В рамках реформы упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учета региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом.
Кроме того, ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.
Еще вводится прогрессивная шкала ИПН:
- по заработной плате: 10% — на доходы до 8500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% — свыше;
- по доходам в виде дивидендов: 5% — до 230 000 МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% — свыше;
- по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 000 МРП — 10%, свыше 600 000 МРП — 17%.
«Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения», — считают в пресс-службе Мажилиса.
28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.
Уже 7 февраля Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.
Тогда президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.