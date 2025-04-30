Пенсия по SMS: Сенат одобрил закон об автоматическом назначении пенсий

Теперь гражданам, достигшим пенсионного возраста, не нужно будет подавать заявление или собирать документы — пенсия будет назначаться автоматически, а о её размере узбекистанцы узнают… через SMS-сообщение.
Как это будет работать?
Закон предусматривает проактивное назначение пенсии гражданам, достигшим пенсионного возраста — мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет. Это означает, что пенсионеру не нужно идти в отделения Пенсионного фонда или центр госуслуг: вся необходимая информация будет автоматически получена из электронных баз данных государственных ведомств.
После этого гражданин получит SMS-сообщение, где будет указано: что ему назначена пенсия, какой её размер, или, в случае отказа, причина отказа.
Если гражданин хочет продолжить работать и не получать пенсию или не согласен с назначенным размером пенсии, — он может отказаться от автоматического назначения. Для этого ему придется обратиться с заявлением в районный или городской филиал Пенсионного фонда.
Сенаторы уверены, что эта инициатива значительно повысит удобство и доступность пенсионного обеспечения, устранит бюрократические барьеры и сделает процесс получения пенсии более прозрачным и эффективным.
Теперь закон должен быть подписан президентом. После этого начнётся поэтапное внедрение автоматической системы назначения пенсий по всей стране.