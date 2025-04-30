The Economic Times: Пакистан усилил боеготовность войск на линии контроля с Индией

Пакистан перебросил на передовые позиции в секторе Сиалкот на линии контроля средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Армия проводит передислокацию танковых и пехотных дивизий, а также интенсивные маневры воинских частей.
Во вторник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил о непричастности Исламабада к теракту в районе Пахалгам в индийской зоне Кашмира, в результате которого погибли 26 человек. «Я подтвердил осуждение Пакистаном терроризма во всех его формах, отверг беспочвенные обвинения Индии и призвал к прозрачному и нейтральному расследованию инцидента в Пахалгаме», — написал глава правительства исламской республики на своей странице в соцсетях Х.
Шариф призвал ООН сыграть свою роль в разрешении спорной проблемы Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. «Пакистан по-прежнему привержен миру, но будет защищать свой суверенитет всеми силами, если ему бросят вызов», — сказал глава пакистанского кабмина в беседе с генсеком ООН.
Министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил, что Индия планирует атаку на Пакистан в течение 24−36 часов.