The Economic Times: Пакистан усилил боеготовность войск на линии контроля с Индией

Во вторник премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил о непричастности Исламабада к теракту в районе Пахалгам в индийской зоне Кашмира, в результате которого погибли 26 человек. «Я подтвердил осуждение Пакистаном терроризма во всех его формах, отверг беспочвенные обвинения Индии и призвал к прозрачному и нейтральному расследованию инцидента в Пахалгаме», — написал глава правительства исламской республики на своей странице в соцсетях Х.