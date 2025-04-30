Беларусь расширяет диппредставительство в Приморье: открыто Генкосульство

Решение о повышении статуса дипмиссии связано с резким ростом товарооборота. За последние два года объём взаимной торговли между Приморьем и Беларусью вырос на 193%, достигнув 22 млрд рублей в 2023 году. Как отмечал губернатор Олег Кожемяко, через порты региона идут грузы по маршруту Китай — Беларусь, что стимулирует экономику Дальнего Востока.