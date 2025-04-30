Беларусь расширяет диппредставительство в Приморье: открыто Генкосульство

Во Владивостоке в среду, 30 апреля, официально начало работу Генеральное консульство Республики Беларусь. Новое учреждение заменило действовавшее с 2021 года отделение посольства, сообщила пресс-служба Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
Возглавил консульство опытный дипломат Игорь Сергеевич Сокол, ранее занимавший пост посла Беларуси на Украине. Его назначение было согласовано 27 марта лично президентом Александром Лукашенко. Под юрисдикцию учреждения попадают восемь регионов Дальнего Востока:
— Камчатский, Приморский и Хабаровский края;
— Амурская, Магаданская и Сахалинская области;
— Еврейская автономная и Чукотский автономный округ.
Адрес представительства остался неизменным: Владивосток, улица Верхнепортовая, дом 46, офис 502. Контактный телефон для обращений:
Решение о повышении статуса дипмиссии связано с резким ростом товарооборота. За последние два года объём взаимной торговли между Приморьем и Беларусью вырос на 193%, достигнув 22 млрд рублей в 2023 году. Как отмечал губернатор Олег Кожемяко, через порты региона идут грузы по маршруту Китай — Беларусь, что стимулирует экономику Дальнего Востока.
Игорь Сокол, имеющий за плечами опыт работы в Узбекистане и Украине, ранее занимал руководящие посты в аппарате Совета министров Беларуси. В 2016—2023 годах он представлял интересы страны в Киеве, где участвовал в разрешении дипломатических инцидентов.