Ким Чен Ын распорядился обеспечить ВМС КНДР ядерным оружием

Ким Чен Ын посетил новый эсминец и акцентировал внимание на том, что его назначение — защита от вражеских судов, которые могут вторгнуться в территориальные воды. Корейский лидер подчеркнул, что корабль не сможет выполнить свою оборонительную функцию без установки системы «инициативной наступательной обороны, основанной на мощной наступательной способности».