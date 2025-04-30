Ким Чен Ын распорядился обеспечить ВМС КНДР ядерным оружием

О необходимости оснастить военный флот ядерными ракетами Ким Чен Ын заявил во время испытания систем вооружений многоцелевого эсминца «Чве Хен».
«Пора делать ответственный выбор для ускорения ядерного вооружения ВМС во имя защиты государства и морского суверенитета от существующих и перспективных угроз», — цитирует северокорейского лидера «Интерфакс» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын посетил новый эсминец и акцентировал внимание на том, что его назначение — защита от вражеских судов, которые могут вторгнуться в территориальные воды. Корейский лидер подчеркнул, что корабль не сможет выполнить свою оборонительную функцию без установки системы «инициативной наступательной обороны, основанной на мощной наступательной способности».
Эскадренный миноносец в настоящее время вооружен сверхзвуковыми крылатыми ракетами, стратегическими крылатыми ракетами, зенитными ракетами. На палубе размещены артиллерийские установки.
Испытание всех видов оружия системы эсминца «Чве Хен» прошло 28 и 29 апреля. Во время тестирования с корабля военные осуществили пуск всех видов ракет, установленных на судне, а также произвели выстрелы по целям из 127-миллиметровой автоматической пушки с палубы.