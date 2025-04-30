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Военные базы США не могут защититься от беспилотников, заявил конгрессмен

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военные базы США не обладают достаточными возможностями для защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил конгрессмен-республиканец от штата Южная Каролина Уильям Тиммонс.

Источник: © РИА Новости

Журнал Air and Space Forces пишет, что в ходе слушаний в палате представителей Тиммонс рассказал, что лишь за прошлый год на 100 различных военных объектах США зафиксированы полеты более 350 беспилотников.

«Тиммонс добавил, что это указывает на то, что у командиров баз “недостаточные или ничтожные возможности мониторинга” (дронов — ред.) и нехватка возможностей для противодействия им», — пишет издание.

Как отмечает журнал, в в ходе слушаний заместитель директора по операциям объединенного комитета начальников штабов США, контр-адмирал Пол Спедеро отметил, что технологии разработки беспилотников продвинулись гораздо дальше, чем технологии противодействия им.