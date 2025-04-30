Назначен главный судебный пристав Краснодарского края

Галина Косогорская работает в органах юстиции почти 38 лет. Профессиональный путь она начала в Оренбургской области с должности судебного исполнителя. В том же регионе дослужилась до замруководителя Главного управления ФССП. С февраля 2021 по октябрь 2024 года возглавляла Главное управление ФССП в Волгоградской области. После этого ее перевели в Краснодарский край. С октября 2024 года Галина Косогорская работала врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.