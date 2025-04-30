Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: СССР справился бы в Великой Отечественной войне без ленд-лиза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание» заявил, что СССР справился бы в Великой Отечественной войне без ленд-лиза.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА "Новости"

«Мы бы все равно победили. Мы бы “жрали землю”, но мы бы победили. Но они нам помогли, и мы должны это ценить и не должны этого забывать», — заявил он.

Песков отметил, что хоть без этих поставок Советский Союз точно бы справился, но без них «было бы очень трудно».

«Мы всё равно должны быть признательны нашим союзникам, они помогли нам в этой Победе», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее президент России Владимир напомнил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времён Великой Отечественной войны.