«Мы бы все равно победили. Мы бы “жрали землю”, но мы бы победили. Но они нам помогли, и мы должны это ценить и не должны этого забывать», — заявил он.
Песков отметил, что хоть без этих поставок Советский Союз точно бы справился, но без них «было бы очень трудно».
«Мы всё равно должны быть признательны нашим союзникам, они помогли нам в этой Победе», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.
Ранее президент России Владимир напомнил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времён Великой Отечественной войны.