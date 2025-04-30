Гоар Барсегян: ЕАЭС активно развивает кооперационные связи с Узбекистаном

«Мы всегда приветствуем инициативы главы Узбекистана по таким важнейшим направлениям, как климатическая повестка, электронная торговля, цифровые железнодорожные перевозки и, конечно же, промышленность, агропромышленный комплекс. У нас в рамках Союза запущен новый механизм по финансированию кооперационных проектов. Мы уже одобрили первые проекты по сельхоз- и железнодорожному машиностроению на территории РФ и РК. Сейчас работаем над расширением на сельское хозяйство. У Узбекистана здесь большой потенциал. Мы уже начали соответствующую работу со страной в рамках статуса наблюдателя, чтобы активно двигать наше взаимодействие по данным направлениям», — подчеркнула министр.