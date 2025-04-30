НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Следуя курсом эскалации конфликта на Украине и все большего втягивания в него Европы, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США», — заявил министр.