НАТО формирует бронированный кулак, заявил глава Минобороны Белоруссии

МИНСК, 30 апр — РИА Новости. Страны НАТО под видом усиления защиты Европы формируют бронированный кулак, но явно не для защиты, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье. Его цитирует пресс-служба оборонного ведомства.
«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Следуя курсом эскалации конфликта на Украине и все большего втягивания в него Европы, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США», — заявил министр.