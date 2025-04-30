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Песков: РФ является неотъемлемой частью Европы и мира

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия является неотъемлемой частью Европы и всего мира, который основан на взаимном уважении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

Герои. Подвиги. Победа
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Один из молодых участников форума спросил Пескова о том, какой он видит роль России на мировой геополитической арене через 10 лет.

«Я ее вижу такой же, как сейчас. Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве — это и есть наша страна», — сказал пресс-секретарь президента.