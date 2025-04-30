Песков: РФ является неотъемлемой частью Европы и мира

«Я ее вижу такой же, как сейчас. Россия является неотъемлемой частью Европы, Россия является неотъемлемой частью мира, Россия является евразийской страной. И Россия является частью мира, который основан не на правилах, а который основан на взаимном уважении, на готовности учитывать озабоченности каждого из государств и на взаимовыгодном сотрудничестве — это и есть наша страна», — сказал пресс-секретарь президента.