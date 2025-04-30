Моди не приедет в Москву на 9 Мая

О том, кто представит Индию на мероприятиях по случаю 9 Мая, Песков не уточнил. «Будет отдельный визит председателя [КНР] Си [Цзиньпина], которому мы придаем большое значение и готовимся», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента добавил, что в дни торжеств Россию посетят «очень значительное количество глав государств и правительств самых разных стран мира». Это, по его словам, свидетельствует о том, что они разделяют важность и гордость за победу над нацизмом, а также о наличии у Москвы «близких по духу к идеологии и мировоззрению» союзников.