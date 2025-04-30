Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди не приедет в Москву на 9 Мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 Мая, но страна будет представлена на торжествах в честь 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

Герои. Подвиги. Победа
Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

О том, кто представит Индию на мероприятиях по случаю 9 Мая, Песков не уточнил. «Будет отдельный визит председателя [КНР] Си [Цзиньпина], которому мы придаем большое значение и готовимся», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента добавил, что в дни торжеств Россию посетят «очень значительное количество глав государств и правительств самых разных стран мира». Это, по его словам, свидетельствует о том, что они разделяют важность и гордость за победу над нацизмом, а также о наличии у Москвы «близких по духу к идеологии и мировоззрению» союзников.

9 мая в России отметят 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжественных мероприятий станет парад на Красной площади в Москве. Ожидается, что его посетят лидеры более 20 стран, в том числе Си Цзиньпин, президенты Белоруссии, Сербии, Венесуэлы, Республики Сербской, Азербайджана, Буркина Фасо, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии — Александр Лукашенко, Александр Вучич, Николас Мадуро, Милорад Додик, Ильхам Алиев, Ибраим Траоре, Луис Инасиу Лула да Силва, То Лам, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, а также премьер-министры Словакии и Армении Роберт Фицо и Никол Пашинян.

В апреле резко обострились отношения Индии и Пакистана после теракта в городе Пахалгам на союзной территории Джамму и Кашмир, которая находится под контролем Нью-Дели, но является предметом спора с Исламабадом со времен раздела Британской Индии. Тогда группа представителей признанной в Индии террористической организации «Фронт сопротивления» расстреляла более 20 человек, еще десятки получили ранения.

Индия обвинила Пакистан в поддержке «трансграничного терроризма», объявила о высылке пакистанских дипломатов и приостановила действие договора о разделе вод реки Инд. Исламабад отрицает причастность к теракту и называет обвинения Нью-Дели «легкомысленными, лишенными рациональности и противоречащими логике». Власти также закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний. На границе двух стран несколько дней подряд происходят перестрелки.

В ночь на 30 апреля министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил о планах Индии нанести удар в течение 24−36 часов. Этому предшествовало заявление Моди о том, что индийское Минобороны свободно в принятии решений об ответных мерах на теракт в городе Пахалгам. На фоне обострения отношений Нью-Дели и Исламабада Россия призывала их к сдержанности и конструктивному диалогу.