Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков

«Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда, в хорошем и плохом смысле этого слова, залезает к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы», — сказал Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».