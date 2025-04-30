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Власти Украины используют пропаганду, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Власти Украины используют пропаганду, ее должна использовать и Россия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

«Мы живем с вами в век, когда средства массовой коммуникации развиваются настолько бурно, что информация и пропаганда, в хорошем и плохом смысле этого слова, залезает к вам в уши, хотите вы этого или нет. Она работает из каждого утюга, как говорится. Это используют и наши оппоненты. Это сейчас использует тот же киевский режим. Но это также должны использовать мы», — сказал Песков, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.