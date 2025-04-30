Информацию о переносе парада Победы с 7 на 9 мая прокомментировали в Минобороны

«В последнее время в интернет-пространстве участились случаи информационных атак и распространения фейковых сообщений от имени министра обороны и пресс-секретаря оборонного ведомства. Один из последних подобных случаев связан с ложной информацией о якобы переносе военного парада с 7 на 9 мая. Сообщение сопровождается фальсифицированным видео с участием министра обороны Руслана Жаксылыкова, созданным с использованием технологий искусственного интеллекта. Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Военный парад — одно из ключевых событий государственной повестки 2025 года — состоится 7 мая на площади у монумента “Қазақ елі” в соответствии с утвержденным планом. Призываем граждан и представителей средств массовой информации не поддаваться на провокационные вбросы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации», — говорится в официальном сообщении ведомства.