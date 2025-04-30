Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков

«Я напомню вам, выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу к установлению перемирия, поддерживает. Но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил», — сказал Песков журналистам на просветительском марафоне «Знание. Первые».