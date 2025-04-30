Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддерживает инициативу по перемирию на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддерживает инициативу по установлению перемирия по Украине, но нужно учесть целый ряд нюансов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА Новости

«Я напомню вам, выступая в Кремле на пресс-конференции, президент Путин сказал, что он поддерживает эту инициативу к установлению перемирия, поддерживает. Но перед тем, как на это пойти, нужно ответить на ряд вопросов и урегулировать целый ряд нюансов, которые тоже президент Путин перечислил», — сказал Песков журналистам на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.