Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем пожарной охраны

"Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны, поздравляю вас с профессиональным праздником! Служба пожарных требует высочайшего профессионализма, мужества и самоотверженности. Находясь в постоянной готовности вступить в борьбу с огненной стихией, чтобы защитить жизни и имущество наших граждан, вы непрерывно совершенствуете свое мастерство, слаженность действий, умение оперативно принимать решения в самой сложной обстановке.