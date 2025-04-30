Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине — ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается», — сказал Песков журналистам.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.