Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открыт для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

«Сейчас президент остается открытым для политико-дипломатических методов урегулирования этого конфликта (на Украине — ред.). Ситуация такая, какая она есть. Мы не слышим реакции из Киева. Процесс продолжается», — сказал Песков журналистам.

Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.